Общественный транспорт начнет курсировать по мосту на следующий день после открытия

С 1 декабря общественный транспорт начнет курсировать по путепроводу на Ленина в прежнем режиме, как до начала работ. Вместе с этим перестанет ездить автобус № 99, временно заменявший трамваи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мост откроют для проезда 30 ноября. Однако для налаживания схемы общественного транспорта, автобусы и трамваи запустят по путепроводу на день позже. Рассказываем, как будут ездить трамваи, троллейбусы и автобусы.

Трамвай № 1 будет двигаться от остановки «Пл. Свободы» по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта «Докучаево». В обратном направлении тем же маршрутом.

Трамвай № 3 будет двигаться от остановки «Мкр Восточный» по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта «Пивзавод». В обратном направлении тем же маршрутом.

Трамвай № 4 будет двигаться от остановки «Депо № 1» по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки «Мкр Восточный». В обратном направлении тем же маршрутом.

Трамвай № 7 будет ехать от остановки «Кордон» по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3. В обратном направлении тем же маршрутом.

Автобусы № 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144 будут ездить без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова.

Автобус № 76 также будет двигаться без заезда на улицу Аносова. В сторону остановки «Поселок Восточный» автобус будет ехать по проспекту Ленина до остановки «Площадь Октября», затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина. В обратном направлении тем же маршрутом.

Троллейбусные маршруты № 1 и 7 снова будут ездить до речного вокзала, а троллейбус № 6 до железнодорожного вокзала.

Доехать до проспекта Калинина можно будет на автобусах № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.

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28.12.2023