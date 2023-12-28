В «Автодорстрое» считают, что отчасти в этом виноваты сами горожане

В начале ноября, когда погода в Барнауле была такой же снежно-капризной, как сегодня, жители завалили соцсети кадрами обледенелых улиц. Люди массово жаловались на дорожников в пабликах и телеграм-каналах. В Барнауле очисткой занимается компания «Автодорстрой». Рассказываем, что там ответили на наш запрос по поводу их работы.

В компании говорят, что трудятся исключительно по ГОСТу и круглосуточно, в две смены. Днем — люди и техника, ночью — только машины.

— В первую очередь уборка и обработка реагентами производится на территориях, основных магистралях города, маршрутах общественного транспорта, на подъездах к социально значимым объектам, а также на остановочных площадках, пешеходных переходах и подходах к ним. Далее — на остальных, — говорится в ответе на запрос. Что имеется в виду под «остальными», не уточнили.

В начале месяца барнаульцы жаловались на ледяной ужас далеко от центра города — на улицах Власихинской и Малахова. На вопрос конкретно о них в компании ответили обобщенно.

— Все улицы, включенные в муниципальное задание, независимо от их удаленности от центра города, обрабатываются и убираются дорожной службой. При этом одновременно очистить и обработать реагентами все улицы города невозможно.

Примерно так же написали по поводу улиц Северо-Западной, 80-й Гвардейской Дивизии, Кулагина и других.

— Одновременно очистить и обработать реагентами все улицы города невозможно, работы выполняются поэтапно.

В одну смену на «рабочую линию» выходят 120 человек. На вопрос, достаточно ли это по нормативам, в «Автодорстрое» сказали, что места в штате еще есть и сотрудников постоянно ищут. Назвали и причину текучки — тяжелые условия труда.

Еще одна беда в работе «Автодорстроя» — машины барнаульцев. В компании рассказали, что автомобили стоят в местах уборки почти круглосуточно, поэтому бороться со снегом и льдом сложно.

— На таких участках устанавливаются знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Но, к сожалению, многие автовладельцы игнорируют эти знаки. При содействии ГИБДД приходится эвакуировать такие машины, что занимает достаточно много времени, в том числе и влияет на график выполнения работ.

Обратиться в «Автодорстрой» можно по телефону 50-43-60.

Тем временем, краевую столицу окутал снег. В краевом Гидрометцентре корреспонденту НГС.Барнаул рассказали, что постоянный снежный покров пока не установится. А температура к концу недели снова будет скакать, поэтому скоро дороги снова покроются ледяной коркой.

Взято Источник

28.12.2023