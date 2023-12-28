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В Алтайский край приехали новые «Газели» — их передадут Алейску, Славгороду и Змеиногорскому району

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Смотрим, как выглядят эти автобусы

В Алтайский край приехали новые «Газели» — их передадут Алейску, Славгороду и Змеиногорскому району

Сегодня, 12 декабря, в Алтайском крае началось обновление общественного транспорта — в столицу приехали семь новеньких газелей. Как сообщает телеграм-канал Виктора Томенко, их передадут Алейску, Славгороду и Змеиногорскому району.

В сообщении губернатора не указана модель новых автобусов — сказано, что это машины серии ГАЗ. Мы посмотрели, как они могут выглядеть. Нам они не показались вместительными, но всё же лучше, чем нынешние.

В Алтайский край приехали новые «Газели» — их передадут Алейску, Славгороду и Змеиногорскому району

Губернатор также отметил, что обновление автопарка планируется и в других районах края:

— В ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов, которые должны работать на маршрутах в том числе в Заринске, Каменском и Локтевском районах. Также еще 41 автобус поступит в распоряжение Барнаула.

Всего Алтайский край закупил 65 автобусов разной вместимости. Деньги на них выделили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — на обновление общественного транспорта потратили 800 млн рублей.

Взято Источник
28.12.2023

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