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В Алтайском крае из-за военных колонн перекрыли Чуйский тракт

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Дорога будет закрыта в течение часа

В Алтайском крае из-за военных колонн перекрыли Чуйский тракт

Сегодня, 7 декабря, в Алтайском крае из-за движения военных колонн с 17:45 до 18:45 перекрыли участок Чуйского тракта в районе села Озерки. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

— В связи с движением военных колонн 7 декабря планируется ограничение движения для всех видов транспорта с 17 часов 45 минут до 18 часов 45 минут на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Озерки.

В Госавтоинспекции уточняют, что время может измениться. Водителей просят отнестись с пониманием.

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28.12.2023

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