В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

Движение ограничат всего на несколько часов, сообщили в краевом ГИБДД

Сегодня, 15 января стало известно об ограничении движения по двум краевым трассам. В региональном ГИБДД рассказали, о каких дорогах идет речь:

с 16:00 до 18:00 по маршруту Косиха — Р-256 «Чуйский тракт» — Украинский;

с 21:00 до 23:00 по маршруту Полковниково — Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино.

— Обращаем ваше внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителей просят быть осторожными в пути. Накануне из-за температурных перепадов на дорогах сильный гололед. На этот раз погода не стала причиной закрытия трасс — всё из-за военной техники. Напомним, в крае перекрывали ряд важнейших магистралей из-за плохой видимости.

Сегодня в регионе похолодало до -19 градусов, а ветер дует с порывами 19 метров в секунду.

Куда звонить, если на дороге возникли проблемы:

дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;

единый номер вызова службы спасения: 112.

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16.01.2024