В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

Движение ограничат всего на несколько часов, сообщили в краевом ГИБДД
Сегодня, 15 января стало известно об ограничении движения по двум краевым трассам. В региональном ГИБДД рассказали, о каких дорогах идет речь:
- с 16:00 до 18:00 по маршруту Косиха — Р-256 «Чуйский тракт» — Украинский;
- с 21:00 до 23:00 по маршруту Полковниково — Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино.
— Обращаем ваше внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Водителей просят быть осторожными в пути. Накануне из-за температурных перепадов на дорогах сильный гололед. На этот раз погода не стала причиной закрытия трасс — всё из-за военной техники. Напомним, в крае перекрывали ряд важнейших магистралей из-за плохой видимости.
Сегодня в регионе похолодало до -19 градусов, а ветер дует с порывами 19 метров в секунду.
Куда звонить, если на дороге возникли проблемы:
- дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
- единый номер вызова службы спасения: 112.
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16.01.2024