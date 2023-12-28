Сергей Белов и Эдуард Семенов могут навсегда лишиться возможности летать

Из «Уральских авиалиний» решили уволить пилотов, посадивших самолет в пшеничное поле в сентябре. Однако и командир воздушного судна Сергей Белов, и второй пилот Эдуард Семенов отказались подписывать заявления на увольнение по собственному желанию.

Что могло стать причиной аварии? Насколько оправдано решение отстранить пилотов от должности? И не слишком ли эти меры жесткие для них? Все эти вопросы MSK1.RU задал экспертам. Ответы — в нашем материале.

Вероятнее всего, аварийная ситуация произошла из-за ошибки пилотов, считает авиаэксперт, основатель FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

— Важно понимать, что пилоты сами виноваты в том, что им пришлось садиться в поле, то есть тут не героизм какой-то, — сказал он в разговоре MSK1.RU. — Безусловно, они молодцы, что посадили и спасли пассажиров, но перед этим они сами допустили эту ситуацию: неправильный расчет топлива и, соответственно, неправильные действия, из-за которых они не сели там, где должны были.

Подобного мнения придерживается и другой авиаэксперт — пилот, администратор сообщества «Скоростной режим» Алексей Николаев.

— Пилоты неправильно пересчитали остаток топлива, поэтому им пришлось применить экстренный вариант, — сказал он MSK1.RU. — Люди спасены, но ошибка экипажа приводит к тому, что их увольняют.

По словам источника MSK1.RU в сфере авиации, проблемой могло стать также несоблюдение пилотами определенных стандартов.

— В авиации все правила, которые существуют, были написаны кровью. Пилоты этого самолета нарушили все возможные правила. Единственные герои — это экипаж, то есть те, кто эвакуировал людей, но никак не те, кто сидел за штурвалом, — уточнил наш собеседник. — Потому что люди, которые сидели за штурвалом, допустили прежде всего ошибки в расчетах.

По его словам, свою роль в благополучном исходе аварии сыграл и тип самолета.

— Спасти пассажиров удалось во многом благодаря тому, что в обоих случаях это был Airbus — машина, которая застрахована от дурака, так говорят, — уточнил источник MSK1.RU.

При этом советский и российский летчик-испытатель Александр Гарнаев считает, что увольнение Белова и Семенова стало излишней мерой.

— Этих парней было бы несправедливо списывать, и это отнюдь не в общих интересах, а [нужно было] помурыжить хорошенько их… И пусть дальше летают, — написал он у себя в соцсетях.

По его мнению, проблема заключается в системе образования, которая сложилась на сегодняшний день в авиационной сфере.

— Современных электропилотов не учат вовсе считать в уме самые насущные вещи, не учат без использования любых компьютерных девайсов элементарно здраво мыслить, — добавил Гарнаев.

Скорее всего, после этого Белов и Семенов не смогут устроиться в другую авиакомпанию, считает авиаэксперт Николаев.

— Я думаю, людям придется искать работу где-то за границей, вот и всё, — заявил он. — Мир авиации очень узкий, тем более в России все друг друга знают. Скорее всего, здесь будет наложено вето на их трудоустройство.

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Взято Источник

28.12.2023