Второй день в городе сильный снегопад

Сегодня, 21 декабря, краевая столица парализована из-за множества ДТП. Горожане отмечают их в 2ГИС. Накануне в Барнауле начался снегопад. На сайте краевого гидрометцентра сказано, что он продолжится и сегодня. Температура воздуха составит всего -5 градусов.

На улице Попова рекордное число аварий за утро — в 2ГИС указано три. Не проехать, как всегда, по Павловскому тракту, улице Власихинской и улице Балтийской. На Змеиногорском тракте ситуация лучше, но ненамного — там тоже пробка.

Ближе к центру города, на улице Советской Армии, тоже две аварии. Одна из них со сломанным грузовиком. На улице Кирова тоже коллапс. Барнаульцы жалуются в 2ГИС на «долгий» светофор.

На улице Северо-Западной затор тоже из-за ДТП. Улица Матросова в 2ГИС отмечена красным. Здесь пробки по утрам сохраняются даже после открытия моста на Новом рынке. Его сдали в эксплуатацию около месяца назад, но проблему с заторами это не решило полностью, вопреки ожиданиям властей краевой столицы. Зато с тех пор как открылся путепровод на проспекте Ленина, наконец освободился проспект Калинина и улица Кулагина.

«Яндекс.Карты» не показывают столько ДТП в городе и оценивают коллапс в семь баллов, а не в восемь, как 2ГИС. Однако Павловский тракт и этот сервис окрасил ярким цветом как проблемный участок. «Яндекс.Карты» отметили пробку и в центре — от проспекта Красноармейского до площади Победы, в районе гостиницы «Барнаул». На площади Сахарова вчера вечером перекрыли движение, следует из данных сервиса. Коллапс в городе продлится как минимум до 09:30.

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28.12.2023