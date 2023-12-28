В Барнауле хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом попросили сами перевозчики

Сегодня, 21 декабря, на совещании в администрации Барнаула перевозчики обратились к председателю комитета по дорожному хозяйству с просьбой повысить стоимость проезда в транспорте. Со слов предпринимателей, за последний год себестоимость перевозок сильно подскочила. О том, как прошло совещание, рассказала пресс-служба городской администрации.

— Так, существенно возросли цены на запасные части (30–35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера), дизельное топливо (35%). Данный рост цен отражается на увеличении затрат для обслуживания подвижного состава и поддержания его в надлежащем состоянии, — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии также уточняют, что без поднятия цен предпринимателям сложно выплачивать зарплаты сотрудникам.

Сегодня стоимость проезда по Барнаулу составляет 30 рублей (по электронному кошельку — 26 рублей). В последний раз цены поднимались 1 января 2023 года.

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28.12.2023