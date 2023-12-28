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В Барнауле из-за развода полицейских нарядов перекроют проспект Социалистический

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В связи с этим изменится движение общественного транспорта

В Барнауле из-за развода полицейских нарядов перекроют проспект Социалистический

С 15:30 до 17:00 21 декабря в Барнауле перекроют проспект Социалистический из-за развода полицейских нарядов. В связи с этим общественный транспорт начнет ходить в объезд площади Свободы. Временную схему движения опубликовала пресс-служба мэрии.

Автобус № 20:

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршруту;
  • в обратном направлении: без изменений.

Автобус № 55:

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршруту;
  • в обратном направлении: без изменений.

Автобус № 70р:

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршруту;
  • в обратном направлении: без изменений.

Автобус № 73р:

  • при движении к конечному остановочному пункту «Пл. Спартака»: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский;
  • в обратном направлении: без изменений.

Автобусы № 109, 109оп:

  • при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее по маршрутам;
  • в обратном направлении: без изменений.

Взято Источник
28.12.2023

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