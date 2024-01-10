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В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

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Жители краевой столицы пожаловались на неисправность транспорта

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

Жители краевой столице в телеграм-канале «Лентач Барнаул» пожаловался на «трамвайную пробку». По словам очевидцев, на улице Антона Петрова встали трамваи. Мужчина написал, что всему виной неисправность электросетей.

— На перекрестке улицы Северо-Западной и улицы Антона Петрова оборвало контактный провод. Ведутся восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Корреспондент NGS22.RU дозвонилась в горэлектротранс. В пресс-службе организации ответили:

— От вас слышу только первый раз. Пока не понятно, что там произошло. Пока ничего не готовим [на эту тему].

На момент выхода материала более подробный комментарий получить не удалось.

Взято Источник
10.01.2024

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