В Барнауле на Власихинской отключился светофор: что произошло

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах

Сегодня, 19 января, отключат светофор на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор. Об этом говорится на сайте мэрии.

Причина отключения в очередном ремонте электросетей. Светофор заработает только в 13:00. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

В краевой столице дороги обледенели после очередных температурных скачков. NGS22.RU собрал все фото и жалобы горожан в одном материале. Кстати, синоптики наконец прогнозируют потепление (правда, небольшое).

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19.01.2024