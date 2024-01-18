После обкатки трамваи выпустят в город

Сегодня, 18 января, в Барнауле начали обкатку новых белорусских трамваев. Это необходимо для регулировки систем управления. После тестирования в депо, трамваи поедут по городу (правда, без пассажиров).

— После обкатки в депо, вагоны отправятся на линию для ходовых испытаний на городских маршрутах. Каждый трамвай проедет без пассажиров не менее 50 километров. Параллельно обкатке будет идти стажировка водителей. Затем вагоны отправятся на линию для перевозки пассажиров, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Контракт на поставку новых вагонов с белорусским заводом «Белкоммунмаш» заключили в 2021 году. Согласно нему, все трамваи должны были приехать в краевую столицу весной 2023 года. Однако сроки сдвинулись. Причина — осложнившаяся экономическая и логистическая ситуация. В ноябре 2023 года все 10 вагонов добрались до Барнаула. Они обошлись Барнаулу в 716 миллионов рублей.

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19.01.2024