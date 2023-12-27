В Барнауле отключат два светофора: где и когда

А всё из-за ремонта электросетей

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что в краевой столице временно отключат два светофора. Об этом говорится на сайте мэрии. Речь идет об участках:

Змеиногорский тракт — улица Нагорная 6-я;

Проспект Дзержинского — улица Герцена.

Светофоры не будет работать 27 декабря с 13:30 до 16:00 из-за ремонта электросетей. Жителей Барнаула просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «НГС.Барнаул» рассказывал, на каких маршрутах проезд подорожает уже в совсем скоро. Так, горожанам придется платить за поездки в общественном транспорте на 300 рублей в месяц больше.

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27.12.2023