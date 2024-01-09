Водителей и пешеходов просят быть внимательнее

Сегодня, 9 января в Барнауле отключили несколько светофоров, в том числе в центре города. Всё из-за непогоды. В краевой столице всё еще бушует ветер. На сайте регионального гидрометцентра говорится, что порывы достигают 15 метров в секунду.

Пресс-служба мэрии пишет, что из-за повреждения линий связи и светофоров, их отключили по адресам:

проспект Красноармейский — улица Анатолия;

улица Солнечная Поляна — улица Георгия Исакова.

Только желтым мигают три светофора:

улица Попова — улица Трактовая;

улица Челюскинцев, 75;

улица Советской Армии, 133Б.

Специалисты «Барнаулгорсвета» уже чинят светофоры по всем адресам. Но пока водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.

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09.01.2024