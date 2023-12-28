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В Барнауле сломалась трамвайная сеть на улице Малахова — вагоны ездят в объезд

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Транспорт начнет ходить по прежней схеме после ремонта

В Барнауле сломалась трамвайная сеть на улице Малахова — вагоны ездят в объезд

Сегодня, 25 декабря, из-за неисправности на трамвайных сетях в районе улицы Малахова изменилась схема движения общественного транспорта. Теперь трамваи № 5, № 9 и № 10 ходят в объезд. Подробную схему опубликовала пресс-служба городской администрации.

Трамвай № 5 — пл. Свободы по м-ту до С. Западной, далее по ул. Северо-Западной — пр-кту Калинина пр-кту Космонавтов, обратно также.

Трамвай № 9 –Докучаево по маршруту до остановочного пункта «Поток», далее по пр-кту Космонавтов — ул. Попова-Докучаево.

Трамвай № 10: Докучаево по маршруту до ул. Малахова, далее по ул. Северо-Западной, пр-кту Калинина, пр-кту Космонавтов — разворот на остановочному пункте «Поток» — пр-кт Космонавтов — пр-кт Калинина — ул. Северо-Западная, далее по маршруту.

Прежняя схема движения вернется после починки всех неисправностей.

Взято Источник
28.12.2023

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