Разбираемся, на каких маршрутах подскочет цена

С 1 января в Барнауле на 13 маршрутах подорожал проезд до 35 рублей, на остальных цена оставалась прежней. Однако, как пишет «Алтапресс», стоимость проезда в скором времени поднимут и на регулируемых тарифах. Соответствующие документы уже подписали в горэлектротрансе. NGS22.RU разобрался, где и сколько будет стоить проезд в Барнауле.

Сейчас на 60 маршрутах с регулируемыми тарифами (в том числе на 8 трамвайных и 3 троллейбусных) проезд по Барнаулу стоит 30 рублей.

На 13 маршрутах частных перевозчиков (№: 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144) проезд стоит немного дороже — 35 рублей.

На вопрос о том, будет ли подниматься цена на всех остальных маршрутах, в пресс-службе мэрии корреспонденту NGS22.RU ответили:

— Документы пока всё еще на доработке у перевозчиков, поэтому говорить о повышении цен на проезд преждевременно.

Ранее мы писали, что о повышении тарифов просили сами перевозчики, а власти пытались переубедить бизнесменов. Однако чиновники могут повлиять на стоимость проезда только регулируемых маршрутов. Пока стоимость проезда по Барнаулу составляет 30 рублей (по электронному кошельку — 26 рублей). В последний раз цены поднимались в начале этого года.

Взято Источник

17.01.2024