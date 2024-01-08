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В Барнауле трамваи перестали ходить по кольцу Малахова — публикуем новую схему движения

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Все из-за поломки на рельсах

В Барнауле трамваи перестали ходить по кольцу Малахова — публикуем новую схему движения

Сегодня, 6 января, в Барнауле трамваи временно перестали заезжать на кольцо Малахова. Все из-за поломки пантографа (элемента на контактной сети). Новую схему движения транспорта опубликовала пресс-служба городской администрации.

Трамвай № 5 — Мясокомбинат — пр-т Космонавтов — ул. Северо -Западная — ул. А. Петрова — далее по маршруту;

Трамвай № 7 — Депо № 3 — ул. Власихинская — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул. Северо-Западная — пр-т Ленина;

Трамвай № 9 — Докучаево — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул. Северо — Западная — Депо № 1 (пр-т Коммунаров);

Трамвай № 10 — Докучаево — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул.Северо-Западная — Депо № 1 (пр-т Коммунаров).

После ремонта трамваи вернутся на прежние маршруты. На месте работают сотрудники «Горэлектротранса».

Обновлено: движение восстановлено

Взято Источник
08.01.2024

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