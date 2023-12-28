Рассказываем, как теперь ходят трамваи

Сегодня, 1 декабря, в Барнауле на улице Кулагина вышла из строя трамвайная сеть — на участке с перебоями работает электричество. Из-за этого маршруты № 3 и № 4 теперь ездят в объезд и не заезжая в мкр Восточный, сообщает пресс-служба городской администрации. Рассказываем, как теперь ходят трамваи.

Трамвай № 3: от конечной станции «Пивзавод» по улицам Попова, Власихинская, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции «Докучаево».

Трамвай № 4: от конечной станции «Депо № 1» по улице Анатолия, далее проспекту Красноармейскому до станции «Площадь Свободы». По этому маршруту трамвай будет ездить с 06:00 до 18:00.

Схема движения будет актуальна, пока дорожники не устранят перебои.

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28.12.2023