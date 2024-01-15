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В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

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Водителей и пешеходов просят быть внимательнее

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

Сегодня, 15 января, стало известно, что из-за сильного ветра в краевой столице отключились несколько светофоров.

Они не работают по адресам:

  • улица Власихинская, 65 (ТЦ «Волна»);
  • улица Германа Титова — улица 40 лет Октября;
  • улица Советской Армии — улица Минская.

На сайте мэрии говорится, что специалисты «Барнаулгорсвета» уже чинят светофоры. Однако точное время включения еще неизвестно.

Водителей и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах. Кроме того, из-за перепадов температур улицы Барнаула покрылись льдом. Всю неделю в крае и его столице ожидаются морозы до -20 и никакого снега. Подробный прогноз — по ссылке.

Взято Источник
15.01.2024

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