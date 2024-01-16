Прилегающие дороги почистили от снега и льда

Сегодня, 16 января, в Барнауле открыли проезд в районе площади Сахарова. С начала декабря участок перекрывали для строительства ледового городка. Теперь от новогоднего настроения не осталось и следа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с прилегающей дороги — проезжей части проспекта Социалистического, от улицы Молодежной до улицы Мерзликина — убрали снег и лед.

Главный новогодний городок открыли в Барнауле 29 декабря. Теперь полюбоваться на пушистую елочку можно только на фото, например, в фоторепортаже от NGS22.RU.

Самым стойким ледовым городком в этом году стала площадка на Мало-Тобольской. Она простоит до тех пор, пока в городе не станет слишком тепло.

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16.01.2024