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В Бийске убили 18-летнего парня. Следком расследует дело: собрали все подробности

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Два парня забили Анатолия Машкова до смерти и бросили тело у реки

14 марта 2024, 19:13834Написать комментарий

В Бийске убили 18-летнего парня. Следком расследует дело: собрали все подробности

Алтайские следователи нашли тело 18-летнего Анатолия Машкова из Бийска. 18-летний парень пропал 6 марта. Через несколько дней, 10 марта, поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку.

Приметы: рост — 156 см, нормального телосложения, темно-карие глаза, темно-русые волосы. Был одет: черная куртка, светло-синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

В Бийске убили 18-летнего парня. Следком расследует дело: собрали все подробности

Сотрудники следкома быстро установили подозреваемых. Ими оказались двое местных. Им 20 лет и 21 год. Один из них неоднократно судим, уточнили в пресс-службе ведомства.

— В ходе проведения следственных действий подозреваемые показали место, где сокрыли тело потерпевшего, — в полынье реки Бии недалеко от дамбы, — рассказали в следкоме.

Дело возбудили согласно п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, ночью 7 марта подозреваемые познакомились с Машковым в баре. Парни постарше были в нетрезвом состоянии, и случился конфликт. Анатолия догнали на улице, начали избивать.

В Бийске убили 18-летнего парня. Следком расследует дело: собрали все подробности

Когда Машков скончался, нападавшие бросили тело у реки Бии под лед. После сняли с карты Машкова деньги, а его телефон сдали в ломбард. Жители Бийска находятся под стражей. В ближайшее время им предъявят обвинение.

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Взято Источник
16.03.2024

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