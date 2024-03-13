Он находится под домашним арестом

11 марта 2024, 12:13590Написать комментарий

В январе стало известно, что начальника барнаульского «Горэлектротранса» Николая Петряшина посадили под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело по статье 286, часть 3, пункт «е» УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности).

По ней виновному грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Вскоре после начала судебных разбирательств домашний арест продлили до апреля этого года.

Согласно материалам дела на сайте Индустриального районного суда, Петряшин якобы мог разрешить директору компании «Альфа-Энерго» использовать для капремонта кабели дешевле, чем указано в смете. При этом, по версии СК, подрядчику «Горэлектротранс» заплатил за дорогие материалы.

Кроме того, в постановлении говорится, что Петряшин попросил своих подчиненных подать в профильный комитет документы о замене проводов. Но разницу в стоимости приказал не афишировать. Из-за этого повторную экспертизу проводить не стали, материалы ведь стоят одинаково.

Также в судебном постановлении говорится о том, что по поручению Петряшина подготовили соглашения и договоры с подрядчиком о замене. Стоимость работ при этом не изменилась. По этой же схеме сотрудники Горэлектротранса якобы подготовили бумаги о приеме работ и другие отчетные документы по капремонту.

В том числе расчеты на краевую субсидию — почти 17,7 миллиона рублей. Из них более 2 миллионов субсидированию не подлежали. Петряшин, по мнению следствия, об этом знал.

Следствие, судя по материалам, полагает, что глава «Горэлектротранса» мог перечислить всю эту сумму подрядчику. Суд полагает, что Петряшин нанес «имущественный вред» бюджету города и края на 2,1 миллиона рублей.

Следующие заседания по делу пройдут уже в Центральном районном суде — по месту окончания преступления.

Фирма-подрядчик «Альфа-Энерго» специализируется на электромонтажных работах. Ею руководит Артем Капустин, следует из информации на Rusprofile. По данным сервиса Контур.Фокус, прибыль организации на конец 2022-го составляет 195 триллионов рублей, выручка — 46,2 миллиона.

«Альфа-Энерго» часто участвует в госзакупках по строительству и ремонту. Например, в октябре прошлого года мэрия Бийска заключила с компанией контракт на капремонт кабельных линий. Его сумма — 11,6 миллионов рублей.

Барнаульский «Горэлектротранс» несколько раз заключал контракт с «Алтай-Энерго» по итогам тендера. Впрочем, заявок от других компаний и не было, судя по данным сервиса.

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Взято Источник

13.03.2024