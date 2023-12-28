В мэрии Барнаула рассказали, как будет ходить транспорт в новогодние праздники

Коммунальные службы выведут дополнительные бригады на случай аварий

В барнаульской мэрии определились с планом работы городских служб в первые дни нового года. Поддерживать работу городской инфраструктуры выведут дополнительные бригады, а электрики и уборщики будут трудиться круглосуточно.

Общественный транспорт 31 декабря будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — с сокращением утренних рейсов. Управляющим компаниям поручили контролировать очистку дворов и тротуаров от снега и следить за чистотой мусорных площадок. Об этом говорится в сообщении мэрии по итогам совещания у главы города Вячеслава Франка.

— Уборка и вывоз снега будут организованы в круглосуточном режиме без выходных дней. В случае сильных снегопадов и метелей Автодорстрой готов вывести на улицы города до 190 единиц снегоуборочной техники», — заявил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Барнаульский водоканал выделит дополнительные дежурные бригады на случай возможных аварий в сетях канализации и водоснабжения. Теплосетевая компания и газовщики тоже усилят дежурство. Кроме того, они запаслись дополнительным оборудованием и топливом для бесперебойной работы сетей. «Барнаулгорсвет» будет работать круглосуточно.

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28.12.2023