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В России появились «дешевые» полисы ОСАГО. Кому они будут выгодны

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И сколько действуют

5 марта 2024, 08:0022Написать комментарий

В России появились «дешевые» полисы ОСАГО. Кому они будут выгодны

Со 2 марта у автомобилистов появилась возможность заключить краткосрочный договор ОСАГО: полис будет действовать от одного дня до трех месяцев. По замыслу Банка России, краткосрочная «автогражданка» удобна для отдельных ситуаций, например поездок в отпуск. Расчеты страховых показывают, что краткосрочные полисы будут недешевыми, но эксперты считают, что иногда они выгодны. Не исключено, что такими полисами заинтересуются и мошенники.

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05.03.2024

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