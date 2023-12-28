Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В страшной аварии в Барнауле погибла молодая женщина — подробности и видео

Подписывайся на ГОРНЯК22!

32-летняя женщина вылетела на встречку

В страшной аварии в Барнауле погибла молодая женщина — подробности и видео

В Барнауле 32-летняя женщина за рулем иномарки вылетела на встречную полосу и врезалась в «Мицубиси-Паджеро». Ей управлял 49-летний мужчина.

Авария произошла на Павловском тракте, в районе улицы Звездной. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Позже информацию подтвердили в ГИБДД.

32-летняя женщина скончалась на месте. Другого водителя и пассажиров обоих автомобилей госпитализировали.

Недавно на трассе Барнаул — Бийск в районе села Шубенка случилась жуткая массовая авария. Погибли два человека. Все подробности и видео — по ссылке.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

 Новости Алтай

Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix