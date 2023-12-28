32-летняя женщина вылетела на встречку

В Барнауле 32-летняя женщина за рулем иномарки вылетела на встречную полосу и врезалась в «Мицубиси-Паджеро». Ей управлял 49-летний мужчина.

Авария произошла на Павловском тракте, в районе улицы Звездной. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Позже информацию подтвердили в ГИБДД.

32-летняя женщина скончалась на месте. Другого водителя и пассажиров обоих автомобилей госпитализировали.

Недавно на трассе Барнаул — Бийск в районе села Шубенка случилась жуткая массовая авария. Погибли два человека. Все подробности и видео — по ссылке.

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28.12.2023