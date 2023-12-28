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Во что снегопад превратил барнаульские дороги в пятницу: смотрим, где пробки

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2ГИС оценивает коллапс в восемь баллов

Во что снегопад превратил барнаульские дороги в пятницу: смотрим, где пробки

Сегодня, 22 декабря, дороги краевой столицы парализовал снегопад. Заторы 2ГИС оценивает в восемь баллов. В городе продолжаются снегопад и метель. Потеплело до -2… -4 градусов. О том, как в городском «Автодоре» убирают снег и лед, «НГС.Барнаул» уже писал.

Застрял даже центр города: заторы на проспекте Ленина, улице Молодежной и проспекте Красноармейском. Барнаульцы в 2ГИС поздравляют товарищей по пробкам с пятницей. Движение сильно затруднено от проспекта Строителей до улицы Советской Армии. На улице Челюскинцев такая же ситуация.

Во что снегопад превратил барнаульские дороги в пятницу: смотрим, где пробки

Это подтверждают и «Яндекс.Карты». Сервис оценил сегодняшние пробки лишь в шесть баллов. Так, центр города от коллапса на дорогах не спас даже новенький мост на Новом рынке. Впрочем, это касается не только центра. Улицы Меланжевая и Матросова тоже выделена красным и в 2ГИС, и в «Яндекс.Картах». Небольшие пробки на проспекте Космонавтов.

Во что снегопад превратил барнаульские дороги в пятницу: смотрим, где пробки

Заторы на Павловском тракте, улицах Власихинская и Балтийская, Змеиногорском тракте выводят автомобилистов из себя.

— Вы что, снега испугались? Или мост закрыли опять у пионера? — пишет в 2ГИС Светлана Александровна.

Не обошлось и без ДТП. Аварии на улицах Антона Петрова и Меланжевой. На проспекте Красноармейском тоже авария, ее отметили горожане в 2ГИС. Вчера, 21 декабря, ДТП было еще больше. Три только на улице Попова.

Сегодня, по данным на сайте краевого гидрометцентра, ожидается метель и небольшой снег. Так что пробки продлятся как минимум до 09:30.

Взято Источник
28.12.2023

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