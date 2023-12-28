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Водитель сгорел заживо. На алтайской трассе смертельное ДТП: фото и видео

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В массовой аварии погибли два человека

Водитель сгорел заживо. На алтайской трассе смертельное ДТП: фото и видео

На трассе из Барнаула в Бийск в районе села Шубенка произошло смертельное ДТП. Первыми о ней написали очевидцы в телеграм-канале «В курсе 22». Якобы водитель «Газели» уснул и вылетел на встречку.

Водитель сгорел заживо. На алтайской трассе смертельное ДТП: фото и видео

Водитель сгорел заживо. На алтайской трассе смертельное ДТП: фото и видео

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили, что «Газель» сначала влетела в грузовик, а потом ударила иномарку. В итоге грузовик перевернулся и вспыхнул. Водитель сгорел заживо. Мужчина, который был за рулем газели, скончался на месте до приезда скорой. Пассажиры и водитель иномарки не пострадали.

Недавно в аварии на трассе из Барнаула в Новосибирск погибла 28-летняя девушка. «НГС.Барнаул» публиковал все подробности и видео.

Взято Источник
28.12.2023

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