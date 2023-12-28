А всё из-за гололеда и шквалистого ветра

Сегодня, 4 декабря, краевая столица снова в восьмибалльных пробах. И это уже после открытия моста на Новом рынке. Напомним, городские власти уверяли, что после ремонта путепровода проблема с заторами решится. Однако данные 2ГИС указывают на обратное.

Еще одна причина транспортного коллапса — плохая погода. В регионе, по информации алтайского Гидрометцентра, штормовое предупреждение. Шквалистый ветер дует со скоростью до 20 метров в секунду. Кроме того, снег и метели, на дорогах сильный гололед. Синоптики обещают похолодание до -6 градусов. «НГС.Барнаул» уже рассказывал, как дорожники чистят улицы и почему им это не удается (в этом, по мнению «Автодорстроя», виноваты сами горожане).

Как всегда затруднено движение на Павловском тракте, улице Власихинской и улице Кирова. И куда же без коллапса на Змеиногорском тракте.

Стоит проспект Строителей и улица Советской Армии. Барнаулец Сергей К. пишет в 2ГИС: «Все забыли, что мост открылся? Че вас тут так много?».

Большая пробка на улице Попова и улице Малахова. Как пишут барнаульцы, на последней не работает светофор.

— Не работает светофор. Очень безграмотные сотрудники ГИБДД регулируют перекресток, — злится Елена Тюлюкова.

Заторы 2ГИС показывает на улице Юрина и улице Матросова. До открытия моста на Новом рынке пробки обычно держались как минимум до девяти утра. Вечером коллапс начинался около пяти часов.

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28.12.2023