Перед Новым годом дороги подозрительно пусты

Сегодня, 27 декабря заторы в Барнауле 2ГИС оценивает всего в шесть баллов, а «Яндекс.Карты» — вообще в пять. Ранее городские власти заявляли, что пик праздничного коллапса на дорогах вот-вот наступит.

— Пик «новогодних пробок» ожидается с 25 по 31 декабря. Это связано с тем, что большинство горожан отправятся за покупками к праздникам. Кроме того, увеличивается поток автомобилей в город из близлежащих муниципалитетов, — говорится на сайте мэрии.

Сотрудники «Автодора» будут чистить дороги круглосуточно. Впрочем, как рассказали «НГС.Барнаул» в краевом гидрометцентре, снегопады ожидаются небольшие или умеренные. К коллапсу на дорогах они не приведут, судя по прогнозу синоптиков.

В основном пробки на Павловском тракте, Змеиногорском тракте и улице Власихинской. На улице Кирова движение тоже затруднено. Небольшие заторы на улицах Северо-Западной и Матросова. По проспекту Космонавтов проехать сложно из-за аварии, пишут барнаульцы в 2ГИС.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы есть и ближе к центру — на проспекте Строителей и улице Советской Армии.

Глава комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин обратился к барнаульцам, которые еще только планируют праздничный шоппинг.

— Мы просим горожан заранее планировать время поездок, избегать часов пик, продумывать маршруты и по возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом.

Взято Источник

27.12.2023