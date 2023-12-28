Самые большие пробки как всегда на Павловском тракте

Сегодня, 5 декабря, в Барнауле снова восьмибалльные пробки, по данным 2ГИС. Правда, после долгожданного открытия моста на Новом рынке проспекта Красноармейского и проспекта Комсомольского это не касается. Напомним, путепровод ремонтировали полтора года. За это время транспортная система города полностью перестроилась. Корреспондент НГС.Барнаул побывала на открытии и узнала, как жители краевой столицы встретили обновленный мост.

Как стало понятно почти сразу, проблему с пробками путепровод решил лишь отчасти (вопреки ожиданиям властей). Сегодня в городе снегопад и гололед, значит, на дорогах снова коллапс. Только в центре ситуация получше. Так, на проспекте Ленина и улице Советской Армии движение почти не затруднено.

Небольшая пробка на проспекте Строителей и улице Воровского.

— Вы чего все так резко во вторник работать захотели? — пишет в 2ГИС горожанин.

А барнаулец, неожиданно застрявший на улице Матросова, недоумевает: «Откуда все взялись?»

Самые сильные заторы как всегда на Павловском тракте, улице Власихинской, Змеиногорском тракте, а еще на улице Кирова. Постоять пришлось автомобилистам и на улице Малахова.

В этих точках пробки обычно держатся аж до 09:30 утра. Вечером всё повторяется. Поэтому открытию моста на проспекте Ленина рады далеко не все. Некоторые барнаульцы отнеслись к этому событию спокойно.

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28.12.2023