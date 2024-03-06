Возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

5 марта 2024, 10:01497Написать комментарий

4 марта на пожаре в селе Турочак в Республике Алтай погибли двое детей. Об этом пишет официальный телеграм-канал следкома по региону.

Горел частный дом, огонь охватил площадь 120 квадратов. Пожар полностью потушили через полтора часа. На месте работали 15 человек, использовали 4 единицы техники. Из дома спасатели вынесли тела 12-летней девочки и годовалого мальчика, пишет официальный телеграм-канал ГУ МЧС России.

По предварительным данным, погибли сын хозяйки дома и ее сестра. Взрослые ушли в магазин и оставили веранду закрытой на замок. Дети не смогли выбраться из горящего дома.

Как рассказал источник NGS22.RU, в доме жили молодые супруги с годовалым ребенком. К ним переехала 12-летняя сестра девушки. Ранее подростку понравилась школа в Турочаке, поэтому она решила остаться. Ее мать не нашла работу в селе, но часто навещала дочь.

Известно, что семья благополучная и не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

— Тела потерпевших направлены для производства судебно-медицинской экспертизы. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении СУ СК по Республике Алтай.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины пожара выясняют специалисты.

Ранее NGS22.RU писал, что в пожаре в селе Ая Алтайского района погибли 45-летний мужчина и его 3-летняя дочка.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222–00–14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник

06.03.2024