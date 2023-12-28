Изучаем, как снизился спрос на вторичном авторынке

Вторичный рынок продаж автомобилей в России испытывает замедление — об этом говорят и данные статистики, и информация от дилерских салонов. Спрос на машины упал: у людей не хватает наличных средств, а кредиты на авто сейчас достаточно дороги. Ставка Центробанка последние месяцы держалась на отметке 15%, что уже повлияло на падение объемов выдачи займов. А теперь произошло ее повышение до 16%. Ждать ли от падения спроса снижения цен на пробежные автомобили или стоит скорее покупать то, что есть в наличии уже сейчас, пока не подорожало еще больше, — в нашем материале.

Рынок автомобилей с пробегом, как известно, живет немного другой жизнью, нежели рынок новых авто: после летнего бума он стагнирует. Если кратко, цены выросли до небес, спрос упал, наличных денег у населения не так много, а кредиты после повышения ставки ЦБ не слишком доступны. По данным аналитиков «Автостата», в ноябре «падение выдачи автокредитов как в штуках, так и в деньгах составило 10%», и пока нет предпосылок к тому, чтобы это падение остановилось.

А ведь без помощи кредита, хотя бы частичного, сейчас машину купить затруднительно. По данным того же «Автостата», средняя цена подержанного авто в ноябре 2023 года составила 1 583 000 рублей. Это больше, чем в октябре, на 4% и больше, чем в ноябре 2022-го, на целых 26% — а это, для понимания, на 325 000 рублей.

Игроки рынка оценивают падение спроса по-разному, опять же, всё зависит от сегмента. Даже недорогие авто становятся недостаточно востребованными у людей.

— Спрос на автомобили с пробегом в России, без деления на ценовые сегменты, снизился на 4% за период с сентября по декабрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такое же снижение наблюдается в спросе и по сравнению с летним периодом в этом году, июнь — сентябрь 2023-го, — отмечают эксперты федерального сервиса «Авито Авто». — В категории автомобилей с пробегом стоимостью до 1 000 000 рублей спрос сократился на 14%. При этом доля автомобилей стоимостью до 1 000 000 рублей в общей структуре составляет 74%, что и сказывается на общем показателе снижения спроса.

— Спрос действительно сильно упал, примерно на 30–35% по отношению к октябрю — началу ноября, — говорит Екатерина Орлова, директор по маркетингу компании «РДМ-Импорт». — Тут сразу несколько факторов: это и сезонность (традиционно в конце ноября и в декабре не лучшие показатели), и более весомые факторы — достаточно высокая ставка по кредиту, а большая часть недорогих автомобилей покупается, как правило, в кредит. Сейчас для конечного покупателя получается 19% и выше. Плюс цены еще подросли, нельзя сказать, что произошел очередной скачок, как в начале осени, но по чуть-чуть вверх всё равно ползут. Рост цен + ставка по кредиту = малоприятный платеж. Многие морально не готовы к тому, что сейчас за миллион ничего хорошего не найти и приходится брать машину классом пониже. Так еще и платеж по кредиту за эту машину будет около 20–22 тысяч.

Стало быть, если спрос снизился, если машины дольше стоят на продаже, то цены могут пойти хоть немного вниз? Но нет, и статистика говорит, что цены стоят, как скала, и прогнозы экспертов допускают только рост вверх. Продавцы будут сидеть и ждать дальше, но опускать ценники точно не станут.

— Цены, конечно, не снизятся, это как ждать, что доллар снова будет стоить 20 рублей. Никогда цены не снижались. У нас есть клиенты, которые в конце лета не стали покупать машину, решили, что рынок успокоится и цены станут ниже. А потом пришли и удивились, что стало только еще дороже, и опять пошли продолжать копить, вот сейчас вернутся и снова удивятся, — отмечает Орлова.

— По сравнению с летним периодом (июнь — сентябрь 2023-го) средние цены на автомобили с пробегом выросли по всем ценовым сегментам (без деления) на 27%, с 900 000 до 1 140 000 рублей. А в сегменте до 1 000 000 рублей — на 12%, с 400 000 до 450 000 рублей, — сообщают эксперты «Авито Авто».

Если машина действительно нужна, придется брать то, что подешевле, ну а если наличности не хватает — или не брать, или опять же обращаться к тем же кредитам. Сложно сказать, через какой временной период новая ставка ЦБ скажется на конечных кредитах конкретных банков, но, очевидно, они опять подорожают.

— Если нет налички и смотрите в кредит — просто берите кредит на максимальный срок, чтобы платеж был комфортнее, и гасите досрочно, чтобы на процентах сэкономить. А если боитесь, что сейчас возьмете по высокой ставке и будете переплачивать за высокий %, а ставка упадет, то зря — она может и не упасть. А если все-таки упадет — можно рефинансировать кредит. Ну и последний момент — учитывая рост цен, ваши проценты по кредиту за год вполне могут закрыть разницу в цене машины, год назад и сейчас, — объясняет Екатерина Орлова.

А могут и не закрыть такую разницу в цене — это тонкий нюанс, зависящий от конкретной модели, ее ликвидности и прибавки в цене. Например, многие авто вторичного рынка, по цене пересекающиеся с новыми китайскими автомобилями, находятся в группе риска. Многие лояльные к «Китаю» покупатели уже готовы брать новое такое авто, а не связываться с б/у товаром. Так что стоит тщательно взвесить свои возможности, изучить модельный ряд, который вы предпочитаете, и тогда уже принимать решение.

Почитайте еще, что цены на «чайнакары» слегка снизились после разрастания складов из-за нераспроданных автомобилей из Китая.

Взято Источник

28.12.2023