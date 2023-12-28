Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

За считанные минуты Барнаул сковали пробки в восемь баллов: где вы застрянете

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В восемь утра дороги краевой столицы резко парализовало

За считанные минуты Барнаул сковали пробки в восемь баллов: где вы застрянете

Сегодня, 19 декабря, краевая столица вновь оказалась парализована пробками в восемь баллов, по данным 2ГИС. Коллапс сервис зафиксировал в восемь утра. Еще примерно в 07:45 заторы составляли шесть баллов. По данным «Яндекс.Пробок», коллапс и сейчас всего шесть баллов — в основном на окраине Барнаула.

Ночью в городе выпал небольшой снег, что стало причиной пробок. Однако о гололеде всё еще предупреждают синоптики краевого гидрометцентра.

Коллапс на Павловском тракте, улице Власихинской, улице Балтийской и Змеиногорском тракте — тут всё как обычно. На улице Власихинской ситуация ухудшилась из-за ДТП, жалуются горожане в 2ГИС.

За считанные минуты Барнаул сковали пробки в восемь баллов: где вы застрянете

— Интересно, когда отрегулируют светофор? — пишет Алексей Иванов про затор на Павловском тракте.

Кроме того, не проехать по улицам Попова и Антона Петрова. На последней авария. На улице Аванесова тоже большой затор из-за светофора. На проспекте Космонавтов авария.

В центре города движение всё еще сковано. В частности, по улице Челюскинцев и улице Молодежной проехать трудно. Небольшая пробка на улице Советской Армии. А на проспекте Строителей, по данным 2ГИС, их нет.

Зато на проспекте Калинина и улице Кулагина после открытия моста на Новом рынке пробки уменьшились. Правда, улицы Матросова это не касается. Транспортный коллапс в краевой столице обычно длится примерно до 09:30 утра. Около 16:30 заторы усиливаются. Как правило, на тех же улицах.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

 Новости Алтай

Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix