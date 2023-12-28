За считанные минуты Барнаул сковали пробки в восемь баллов: где вы застрянете

В восемь утра дороги краевой столицы резко парализовало

Сегодня, 19 декабря, краевая столица вновь оказалась парализована пробками в восемь баллов, по данным 2ГИС. Коллапс сервис зафиксировал в восемь утра. Еще примерно в 07:45 заторы составляли шесть баллов. По данным «Яндекс.Пробок», коллапс и сейчас всего шесть баллов — в основном на окраине Барнаула.

Ночью в городе выпал небольшой снег, что стало причиной пробок. Однако о гололеде всё еще предупреждают синоптики краевого гидрометцентра.

Коллапс на Павловском тракте, улице Власихинской, улице Балтийской и Змеиногорском тракте — тут всё как обычно. На улице Власихинской ситуация ухудшилась из-за ДТП, жалуются горожане в 2ГИС.

— Интересно, когда отрегулируют светофор? — пишет Алексей Иванов про затор на Павловском тракте.

Кроме того, не проехать по улицам Попова и Антона Петрова. На последней авария. На улице Аванесова тоже большой затор из-за светофора. На проспекте Космонавтов авария.

В центре города движение всё еще сковано. В частности, по улице Челюскинцев и улице Молодежной проехать трудно. Небольшая пробка на улице Советской Армии. А на проспекте Строителей, по данным 2ГИС, их нет.

Зато на проспекте Калинина и улице Кулагина после открытия моста на Новом рынке пробки уменьшились. Правда, улицы Матросова это не касается. Транспортный коллапс в краевой столице обычно длится примерно до 09:30 утра. Около 16:30 заторы усиливаются. Как правило, на тех же улицах.

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28.12.2023