Решил вспомнить водительский навык и покататься по селу

В полицию Славгорода поступило заявление от 60-летнего местного жителя, который рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2111.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил автомобиль возле дома своего знакомого. Он рассказал, что автомобиль был закрыт, документы и водительское удостоверение находились в бардачке транспортного средства, а запускался он путем замыкания проводов от замка зажигания, так как был в неисправном состоянии.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя села Семеновка.

Задержанный пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по селу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Фото иллюстративное