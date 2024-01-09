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Житель Славгорода угнал тачку, чтобы покататься

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Решил вспомнить водительский навык и покататься по селу

В полицию Славгорода поступило заявление от 60-летнего местного жителя, который рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2111.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил автомобиль возле дома своего знакомого. Он рассказал, что автомобиль был закрыт, документы и водительское удостоверение находились в бардачке транспортного средства, а запускался он путем замыкания проводов от замка зажигания, так как был в неисправном состоянии.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя села Семеновка.

Задержанный пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по селу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Фото иллюстративное

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