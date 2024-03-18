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Пластиковые окна в Горняке

10 лет Крымской весне: что изменилось за это время

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10 лет Крымской весне: что изменилось за это время

Алтайский край принял на сердце эту новую традицию – отмечать ежегодно дату вхождения Крыма в состав России тепло, всем миром. В этом году основными площадками, на которых наши земляки поздравили жителей нового региона России, стали праздник «Крым наш», прошедший под эгидой Краевого управления молодёжной политики в спорткомплексе «Лабиринт» Барнаула, и концерт «Песни Крымской весны», который состоялся в филармонии.

Демократический процесс

Чтобы пересказать историю Крыма, его цивилизаций – от древнегреческого Пантикапея, легендарной столицы Боспорского царства, до наших дней, газетной полосы не хватит, конечно. Но напомним, Крым дважды присоединялся к России: в 1783 году, при Екатерине II, и в марте 2014-го – теперь уже навсегда.

Десять лет назад на судьбоносном референдуме подавляющее большинство из 2,3 миллионов крымчан заявили о своем желании войти в состав РФ. За теми событиями следили и россияне, и 135 внешних наблюдателей из 23 стран, в том числе и недружественных нам ныне, и 623 аккредитованных журналиста из 169 СМИ. Однако словно уши и глаза Западу позалепило – до сих пор не признает «Большая семёрка» ни итогов всенародного голосования, ни нового статуса Крыма.

Но процесс пошел, и недавно Такер Карлсон, американский журналист, прославившийся тем, что ему удалось побеседовать с Владимиром Путиным, в интервью телеканалу NewsNation сказал: «Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса. В ходе референдума в Крыму жителям полуострова был задан вопрос: «Вы хотите быть частью Украины после переворота 2014 года или хотите быть частью России?» И они ответили – «России». Это – демократический процесс».

Президент России Владимир Путин – о присоединении Крыма:

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле…» – это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое ее слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединенные общей судьбой, – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе в марте 2014 года. Они живут на своей земле, и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.

Из истории вопроса

Зимой 2014 года власти Автономной Республики Крым, где преобладает русскоязычное население, отказались поддерживать украинскую пронацистскую оппозицию, стремившуюся к евроинтеграции, назначив дату проведения референдума по вопросу статуса Крыма. Глава Республики Сергей Аксёнов обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать миру на полуострове и включить его в качестве субъекта в состав России. Верховный совет Республики и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости АРК и Севастополя.

На общекрымский референдум 16 марта вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?». Бюллетени вышли на русском, украинском и крымско-татарском языках. По итогам плебисцита за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей (свыше 1 млн человек) в Крыму и 95,6% (свыше 262 тысяч) в Севастополе. Явка составила, соответственно, 83,1% и 89,5%. С госучреждений были сняты украинские флаги, возобновилось вещание СМИ на русском языке.

18 марта Президент РФ Владимир Путин, председатель Совмина Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым как нового субъекта. Эти события и вошли в историю под названием «Крымская весна».

Было-стало

С тех пор пролетело уже десять весен. На полуострове работают все нацпроекты и программы, действующие в России, плюс специально разработанная, «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя»; реализуется 1600 различных инвестпроектов, многократно выросло финансирование многих отраслей. Так, в город-герой с момента воссоединения с Россией поступило 164 млрд рублей из федерального бюджета, а в Крым в целом за один только 2023 год – 322 млрд. Объем же валового регионального продукта при этом достиг 774 млрд (в разы выше, чем до 2014 года). Согласитесь, это факты не только родства наших душ, но и свидетельства эффективного сотрудничества на равных. Посмотрите, что реально сделано за десять лет.

Россия – Крыму

Транспорт

  • На строительство и реконструкцию автодорог Крыма федеральный бюджет направил более 392 млрд руб. (до 2014 года 85% дорожной сети находилось в ненормативном состоянии). Построено 300 км дорог отремонтировано 4 тыс. км. Открыты: трасса «Таврида», переход «Крымский мост» длиной 19 км (самый длинный в России), терминал аэропорта «Симферополь».

    • Энергетика

  • Для обеспечения экономики, социальных объектов и населения энергией (потребность – свыше 2 ГВт при 1,3 ГВт собственной генерации) введены в строй энергомост с Ростовской и Кубанской энергосистемами; Таврическая (Симферопольская) и Балаклавская (Севастопольская) ТЭС общей мощностью 940 МВт. Уровень газификации вырос с 67 до 82,5%. Газифицировано 96 населенных пунктов, построено 21 км сетей.

    • Сельское хозяйство

  • Посевные площади достигли 825 тыс. га (+195,3 тыс. га, 23,6%). Основной рост – по зерновым и зернобобовым, техническим и масличным культурам. Валовой сбор зерна вырос в 2 раза и составил 2040 тыс. тонн. На 8811 га заложены плодово-ягодные насаждения, 9 тыс. – виноградники. Введены в строй 22 новых плодоовощехранилища.

    • ЖКХ

  • Благоустроены 374 общественные территории, 564 двора, 150 спортивных и 217 детских площадок, 750 остановок; закуплено 799 единиц коммунальной техники; на 2,3 тыс. контейнерных площадках установлено свыше 20 тыс. контейнеров для сбора ТКО.

    • Медицина

  • Введены в строй республиканские медцентры в Ялте и Симферополе. Для медучреждений приобретено более 7,6 тыс. единиц оборудования, 372 машины скорой и первичной помощи, 40 мобильных комплексов, 273 ФАП и СВА; проведен капремонт 900 объектов здравоохранения.

    • Санаторно-курортный сектор

  • Открыто 72 объекта размещения на 4 тыс. номеров, модернизировано более 560. В высокий сезон в Крыму работает более 1,1 тыс. классифицированных средств размещения на 65 тыс. койко-мест с полным спектром услуг. В 2022-м Крым удостоен престижной всероссийской премии Russian Travel Awards.

    • Образование

  • Построено 163 новых детсада и 10 школ. Доступность ДОУ достигла 100% (до 2014 года она составляла для детей 3–7 лет 42%, для малышей – 0%).

    • Культура

  • Отреставрированы Караимские кенассы, храм Александра Невского; идет реставрация Ханского дворца, Митридатских лестниц, замков «Ласточкино гнездо» и других, дачи Стамболи, галереи Айвазовского. Построена Соборная мечеть в Симферополе.

    • Спорт

  • Открыты и реконструированы Дворец водных видов спорта в Симферополе, 3 спорткомплекса в Евпатории и п. г. т. Кировское, 11 футбольных полей, скалодром в Бахчисарае, 690 муниципальных спортплощадок, 2 ледовых катка спортшколы по зимним видам.

    • Крым – России

    Лёгкая промышленность и сельское хозяйство

  • Популярные у россиян вина «Массандры» (1 млн 300 тыс. бутылок в месяц); услуги центра винного туризма WinePark; крымский персик, бренд выставки «Вкусы России» (2 тыс. тонн в год); целебное масло виноградной косточки; натуральная косметика; продукты питания.

    • Тяжёлая промышленность

  • Освоили и нарастили выпуск новых видов продукции в условиях санкций по программам импортозамещения, в рамках гособоронзаказа предприятия «СЭЛМА» (для Минобороны РФ, агропрома, Росатома, транспорта, металлообработки); «Фиолент» (корабельная автоматика); «НИИ аэроупругих систем» (воздухоплавательная техника); «Пневматика» (узлы и агрегаты для сельхозтехники и нефтегазового сектора); «Массандра» (оборудование для АПК); «Симферопольсельмаш» (комплектующие для «Ростсельмаша»); «Юг Интер-Пак» (гранулят нонПВХ); Крымский содовый завод; «Титановые Инвестиции» (производство аммофоса), «Эльтавр» (производство электромобилей).

    • Туризм и программы оздоровления

  • Крым посетили более 61 млн туристов, в 2021-м, рекордном году, здесь отдохнули 9,4 млн человек. Люди охотно едут на комфортабельные пляжи, число которых выросло вдвое, на Сакские грязи, в новый туркластер «Таврида.АРТ», а в международном «Артеке» за этот период оздоровились 305 535 детей России.

    • Россия – Севастополю

    Градостроительство и жилищная политика

  • Сдано в эксплуатацию 138 объектов капстроительства; 3,8 млн кв. м жилья, отремонтировано 1552 многоквартирных дома, а также 1089 крыш и внутридомовых систем, 2367 подъездов, заменено 783 лифта.
  • 226 молодых семей получили выплаты на приобретение (строительство) жилья; 147 многодетных, 50 семей участников боевых действий и инвалидов улучшили жилищные условия.
  • Получили жилье 272 человека из числа детей-сирот.
  • 1400 человек переселены из непригодных для проживания помещений.
  • Комплексным планом развития предусмотрено строительство 2 млн кв. м жилья, 7 школ, 14 детсадов, 7 поликлиник, 5 спортобъектов.

    • Ресурсоснабжение

  • Балаклавская ТЭЦ мощностью 496,8 МВт закрывает потребности Севастополя, количество светоточек выросло на 180%, до 45 776 единиц.
  • Новый водозабор на реке Бельбек дает городу 50 тыс. куб/м воды в сутки. Отремонтировано 167 км сетей (13,8% общей протяженности), к системе подключено более 3,6 тыс. новых абонентов.
  • Построено 11 объектов газоснабжения (67,4 км); к централизованному газоснабжению подключены 115 МКД и 441 частный дом.
  • 2618 жилых домов подключены к центральному отоплению, заменено 93 655 погонных метров теплотрасс.

    • Демография

  • Маткапитал на сумму 500 млн рублей получили свыше 4500 семей.
  • Население выросло с 400 (2014 год) до 561 тыс. человек (2024-й), в т. ч. за счет россиян, переехавших жить в этот уютный благоустроенный город.

    • Медицина

  • Построено 38 и отремонтировано 40 объектов здравоохранения; решается кадровая проблема, в опорном вузе открыт факультет «Лечебное дело».

    • Дороги и транспорт

  • Завершаются работы на участке трассы «Таврида».
  • Отремонтировали более 660 км городских дорог (60% протяженности).
  • Закуплено 493 единицы пассажирских автобусов и троллейбусов.

    • Образование

  • Севастопольский госуниверситет, объединив вузы города, реализует 235 образовательных программ, количество студентов выросло с 10 до 13 тыс.
  • Построено 9 школ (5 тыс. мест), 13 детских садов (3 тыс. мест). Количество школьников выросло с 37 тыс. до 53 тыс., педагогов – с 4348 до 6068.
  • Открыты технопарк «Кванториум», центр для одаренных детей «Альтаир», «IT-куб. Гагарин»; действуют губернаторские школьные трудовые отряды; в учреждениях образования реализуется проект «Патриотическое воспитание».

    • Культура

  • Модернизировано 26 учреждений культуры; строятся Театр оперы и балета, Хореографическая академия, Российская галерея искусств, Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» с ДШИ и детским центром «Корсунь», филиалом «Артека».

    • Наука

  • Создан научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» (в его составе – вузы, профильные НИИ и организации). По проектам студентов построены научное судно «Пионер-М», морские беспилотники «Сарган», «Саранча», морской мусоросборник – автомат «Скорпион».

    • Спорт

  • Построено 12, отремонтировано 39 объектов; создано 34 новых ФОК и спортплощадок, среди которых – спорткомплекс имени 200-летия Севастополя, «Дом самбо», универсальные ФОК в Инкермане и Каче, фиджитал-центр. Строится марина на 600 яхт с инфраструктурой.

    • Севастополь – России

    Помощь участникам СВО и новым территориям

  • Севастопольцы передали воинам и жителям освобожденных районов, Старобельского (ЛНР) и Мелитопольского (Запорожье), пострадавшим от разрушений на Каховской ГЭС 1247 тонн гуманитарных грузов, 163,8 тыс. кв. м масксетей. Горожане помогают с ремонтом объектов соцкультбыта, коммуникаций, оздоровлением детей, восстанавливают профессиональные и культурные контакты.

    • Виноградарство и виноделие

  • Площадь виноградников выросла на 2,8 тыс. га (до 6 тыс. га); урожайность – с 43,4 до 49,3 ц/га; производство вина – с 23 млн до 27,3 млн бутылок.

    • Туризм

  • В городе-герое побывали около 4,5 млн туристов и более 13 млн экскурсантов «одного дня».

    • Экспорт

  • Внешнеторговый оборот достиг 537 млн руб., в т. ч. экспорт продуктов питания, туристических и IT-услуг, оборудования – 253 млн руб. (рост 6,8%). Выручка ВЭД (к началу СВО) – 3 млн долл. Среди торговых партнеров – Казахстан, Китай, Белоруссия.

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    Взято отсюда.

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