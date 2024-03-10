10 марта в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов

Теплая весенняя погода порадует жителей Алтайского края в это воскресенье.

10 марта температура воздуха по региону будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Местами по югу потеплеет до +11. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра могут достигать 12-22 метров в секунду.

В Барнауле потеплеет максимум до +5 градусов. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны порывы ветра до 17 м/с.

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