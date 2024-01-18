реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

11-летняя школьница метнула нож в своего брата, потому что тот разлил суп

Подписывайся на ГОРНЯК22!

11-летняя школьница метнула нож в своего брата, потому что тот разлил суп

Пока родители были на работе, школьница из Балашихи кормила своего младшего брата. 9-летний мальчик сел за стол и начал есть суп. Сестра отошла нарезать хлеб и услышала грохот — брат опрокинул тарелку и разлил содержимое по всему полу. Разгневанная сестра начала ругать братика, тот стал кричать в ответ. Школьница в порыве гнева швырнула в него кухонный нож, которым в тот момент резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка. Поняв, что натворила, девочка в ужасе и слезах бросилась звать соседей и звонить в скорую.

Прибывшие медики увезли раненого мальчика в больницу, где ему сразу же сделали операцию, сейчас его жизнь уже вне опасности. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , вести алтай последние новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

«МК»: на Украине молодых людей уличили в исполнении российской песни «Бродяга»

18.01.2024

 Новости

Трамп: республиканцы не должны уступать Байдену ради поставок оружия Украине

18.01.2024

 Новости

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

18.01.2024

 Новости

США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

18.01.2024

 Новости

Блинкова о победе над Рыбакиной: этот матч я запомню до конца жизни

18.01.2024

 Новости

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

18.01.2024

 Новости

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

18.01.2024

 Новости

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

18.01.2024

 Новости

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске