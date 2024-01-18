11-летняя школьница метнула нож в своего брата, потому что тот разлил суп

Пока родители были на работе, школьница из Балашихи кормила своего младшего брата. 9-летний мальчик сел за стол и начал есть суп. Сестра отошла нарезать хлеб и услышала грохот — брат опрокинул тарелку и разлил содержимое по всему полу. Разгневанная сестра начала ругать братика, тот стал кричать в ответ. Школьница в порыве гнева швырнула в него кухонный нож, которым в тот момент резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка. Поняв, что натворила, девочка в ужасе и слезах бросилась звать соседей и звонить в скорую.

Прибывшие медики увезли раненого мальчика в больницу, где ему сразу же сделали операцию, сейчас его жизнь уже вне опасности. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Взято отсюда.

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