150-летие художника и общественного деятеля Николая Рериха отпразднуют в Алтайском крае

Более чем в 40 городах России запланированы события в честь юбилея творца, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. Это выставочные проекты в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее. Однако, центром празднования станет Алтай.

Источник фото: Катунь 24

Начинаются мероприятия уже в апреле. Например, 13-го в ГМИЛИКА заработает выставка культурных ценностей, а в музее «Город» представят подлинные работы Николая Константиновича из московского Музея Востока. Также и в краевой филармонии пройдет концертная программа. А 15 числа – в Международный день культуры, во всех алтайских школах пройдут классные часы, посвященные творчеству и личности Николая Рериха.

Следующий этап событий пройдет в октябре, в этом месяце у художника день рождения. Специально к юбилею Рериха алтайская команда разработала фирменную символику. Там использованы сочные цвета — как на картинах Рериха.

«Мы использовали одно из его канонических изображений – портрет, написанный его сыном Святославом Николаевичем Рерихом. Нам показалось это изображение одним из наиболее удачных, и глубоких – я бы так сказал. Поскольку оно отображает как будто его взгляд внутрь себя. Где он смотрит буквально сам в себя как личность. То есть он здесь наиболее загадочен и, я бы сказал, объёмен», — рассказал дизайнер Роман Новожилов.

Кстати, празднование юбилея поддержат и туристические компании Алтайского края. В этом году продолжится создание «Парка Рериха» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». А 28 апреля пройдет открытие – на фестивале «Цветение маральника».

Взято отсюда.

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