16 человек спасли на пожаре в барнаульской многоэтажке

Пожар ликвидирован на площади не более двух квадратных метров.

Источник фото: Катунь 24

Огонь вспыхнул в подъезде дома на улице Шевченко. Из-за нарушения правил монтажа оборудования загорелась электрощитовая.

На момент прибытия пожарных в подъезде отмечалось сильное задымление. Из здания эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей. Ещё восемь жителей вышли из дома самостоятельно.

В спасении людей участвовали 26 человек личного состава, 6 автоцистерн, автолестница, сообщает МЧС Алтайского края .

Взято отсюда.

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