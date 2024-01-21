18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

Фото: "ЛизаАлерт"
Всех владеющих информацией просят связаться по номеру телефона указанному в ориентировке. Местонахождение парня неизвестно с 31 декабря
В Алтайском крае разыскивают 18-летнего жителя Майминского района Республики Алтай. Ориентировку опубликовал отряд ” СпасАлтай22 ” во “Вконтакте”.
Руслан Сафаров 31 декабря уехал из дома в Соузге к дедушке в Бийск на улицу Красная, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Пропавший парень Фото: “СпасАлтай22”
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по указанным в ориентировке телефонам.
Взято отсюда.
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