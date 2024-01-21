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18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

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18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

Фото: "ЛизаАлерт"

Всех владеющих информацией просят связаться по номеру телефона указанному в ориентировке. Местонахождение парня неизвестно с 31 декабря

В Алтайском крае разыскивают 18-летнего жителя Майминского района Республики Алтай. Ориентировку опубликовал отряд ” СпасАлтай22 ” во “Вконтакте”.

Руслан Сафаров 31 декабря уехал из дома в Соузге к дедушке в Бийск на улицу Красная, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

  • Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные.
  • Был одет: черная шапка, черные штаны с лампасами, черная куртка, белые кроссовки.

    • Пропавший парень Фото: “СпасАлтай22”

    Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по указанным в ориентировке телефонам.

    Взято отсюда.

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