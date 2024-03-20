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20 марта в мире празднуют День весеннего равноденствия

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20 марта в мире празднуют День весеннего равноденствия

20 марта в 2024 году празднуют День весеннего равноденствия.

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов. Его отмечают Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

В Алтайском крае весеннее равноденствие наступит в 10 часов 06 минут.

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Взято отсюда.

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20 марта в мире празднуют День весеннего равноденствия

20 марта в мире празднуют День весеннего равноденствия

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