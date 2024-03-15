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22-летний доброволец из Алтайского края погиб в зоне СВО

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22-летний доброволец из Алтайского края погиб в зоне СВО

Фото: pixabay.com

Молодой человек ушел в зону спецоперации добровольно. Дату похорон и обстоятельства гибели военнослужащего разглашать не стали

Во время проведения спецоперации погиб военнослужащий из Алтайского края Сергей Гузь, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram -канале.

Сергей Гузь Фото: “Инцидент Барнаул

Ты навсегда останешься в памяти неунывающим, добрым и таким молодым сыном, братом и другом“, – отметили в сообщении.

Бойцу было 22 года. При каких обстоятельствах военный скончался, неизвестно.

Сергей Гузь родился 24 июня 2001 года. Учился молодой человек в Кашкарагаихинской школе.

В зону СВО он отправился добровольцем.

Ранее стало известно, что алтайский доброволец погиб в бою под Авдеевкой. У военнослужащего остались жена и двое детей.

Взято отсюда.

новости вести алтая ,

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