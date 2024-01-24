228 человек обратились в травмпункт из-за гололеда за последнюю неделю в Барнауле

Причиной большого количества обращений стала наледь, образовавшаяся на тротуарах в результате переменчивой погоды. Из 228 человек, обратившихся к травматологам, 34 — госпитализировано в стационар.

Источник фото: Катунь 24

Передвигаться по «заледенелому» городу у барнаульцев получается с трудом. К мини-катастрофе привела переменчивая погода. Зимний дождь сменялся морозами. К последствиям жители города готовы не были.

Любое неправильное движение, потеря равновесия и человек падает. В лучшем случае можно отделаться синяком, а иногда бывают травмы серьезнее. Особенно это касается пожилых людей. Галина Трифонова попала в травматологию со сломанной рукой, поскользнувшись на ровном месте.

«Я шла, чтобы с ребенком позаниматься, помочь мальчишке по математике. Знаете, на ровном месте, было очень скользко, да еще шел дождь. Я упала и сломала руку левую. А здесь я появилась сегодня, потому что мне сказали. В понедельник 15 числа я вызвала скорую помощь, меня увезли в больницу БСМП-2, гипс наложили», — рассказала пенсионерка Галина Трифонова.

Чаще всего поскальзываются во дворах, на участках, отшлифованных автомобильными шинами, и на тротуарах. Молодые люди получают вывихи, среди пожилых «популярны» переломы тазобедренных суставов. Врачи рекомендуют правильно вести себя на скользких поверхностях и не спешить.

«Руки должны находиться вне карманов, чтобы иметь какой-то баланс при падении. Для пожилых это, непосредственно, передвигаться при помощи трости, ну и иметь какие-то дополнительные, вспомогательные средства, чтобы удержаться на тонком льду», — отметил заведующий отделением травматологии БСМП Константин Карапыш.

Чаще всего во время прогулки подводит скользящая подошва, и правильная обувь может предотвратить падение. Противоскользящих вариантов подошвы существует много: от рельефной до шипованной.

«Одна из таких подошв – тэп. Она считается устойчивой к скольжению и достаточно амортизирующая. Самая безопасная подошва все-таки это шипы. Существует много видов подошв, но считается самым безопасным вариантом это резиновая», — сообщила директор магазина «Барнаулспецодежда» Ирина Королева.

Однако, главная рекомендация экспертов – не надеяться на обувь, а аккуратнее вести себя при гололеде. И самое главное сохранять равновесие, чтобы не оказаться в травмпункте.

В ближайшее время плюсовых температур синоптики не прогнозируют, но ожидаются осадки. Снег припорошит лед, и он станет еще коварнее. Поэтому барнаульцам и дальше придется хорошенько задумываться, прежде, чем сделать шаг.

Взято отсюда.

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