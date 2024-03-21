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24 алтайских педагога приняли участие в конкурсе «Учитель года Алтая 2024»

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24 алтайских педагога приняли участие в конкурсе «Учитель года Алтая 2024»

На протяжении нескольких дней специалисты проводят открытые уроки и соревнуется в разных номинациях.

Источник фото: Катунь 24

На этой неделе барнаульская гимназия №42 собрала у себя учителей из разных уголков Алтайского края. Конкурс «Учитель года» объединил их в борьбе за звание лучших. Педагоги организуют, так называемые, «Разговоры о важном» и проводят открытые уроки. Так, Татьяна Заяц преподает русский язык первоклассникам. Тема – слова, называющие признаки предметов.

«Вхождение в урок у нас было через рисунок. То есть мы описывали слова-предметы, которые изображены на рисунке, и давали им характеристику, какие это предметы. Я рисовала, дети словесно описывали эту картину, и у нас все получилось», — рассказала учитель начальных классов Усть-Калманской средней общеобразовательной школы Татьяна Заяц.

Кроме рисунков, у Татьяны есть и свои секреты. Один из них – «волшебные» очки. Как говорят дети, они помогают увидеть в своих одноклассниках новые неожиданные качества.

«Я увидела в своей однокласснице, с которой я уже давно дружу, то, что я никогда не видела. То, что она была очень умной», — поделилась ученица 1 «Б» класса Елизавета Пшеничникова.

В конкурсе участвуют 24 педагога. Это учителя начальных классов и профильных предметов: математики, русского и английского языков. Каждого оценивают жюри. Проверяют глубину знания предмета и творческий подход. К слову, некоторые из судей – «вчерашние» конкурсанты. Ирина Сачкова в прошлом году вошла в тройку лучших. Сегодня – оценивает учителей сама.

«Это очень волнительно и, когда выступают конкурсанты, конечно же, я смотрю, как бы я повела себя в этой ситуации, как бы я преподнесла эту тему, и для меня очень это волнительно. Но всё идет очень гладко, очень достойно представляют свои уроки, разговоры о важном конкурсанты. Но я понимаю, какой труд, сколько эмоций стоит за этим», — отметила учитель химии бийской школы №3 Ирина Сачкова.

Уроки проходят на протяжении всего дня: с восьми утра до пяти вечера. Отдыхать некогда. Впереди – еще несколько испытаний. Это «мастер-класс» и «вопрос учителю года». Кто станет победителем в этот раз, станет известно 22 марта.

Взято отсюда.

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