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3 человека погибли в ДТП в Рубцовске в 2023 году

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3 человека погибли в ДТП в Рубцовске в 2023 году

В Госавтоинспекции Рубцовска подвели итоги минувшего года.

Источник фото: unsplash.com

65 ДТП с участием пешеходов зарегистрировали в Рубцовске в прошлом году. В них погибло 3 человека, 65 получили травмы различной степени тяжести, пишет «Местное время».

Согласно статистике ГИБДД, по вине пешеходов произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 человека и 12 получили ранения.

31 ДТП произошло на пешеходных переходах — в них погиб 1 человек, ещё 31 рубцовчанин получил травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в ДТП пострадали 17 детей. К счастью, погибших среди них нет.

Взято отсюда.

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