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3 января россияне смогут увидеть самое большое Солнце года

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3 января россияне смогут увидеть самое большое Солнце года

Наша планета окажется к Солнцу ближе, чем обычно.

Источник фото: unsplash.com

3 января в 03:38 по московскому времени Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Поэтому в течение дня светило будет большего размера, чем обычно.

В этот день расстояние между Солнцем и нашей планетой будет минимальным за наступивший год. Оно составит 147098988 км, рассказали в пресс-службе Московского планетария .

Специалисты поясняют, что перигелием называется ближайшая к звезде точка, которую Земля проходит в январе. Наиболее удаленными планеты становятся во время афелия, в начале июля. Дистанция между светилом и Землей в этот период составляет более 152 млн километров.

Взято отсюда.

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