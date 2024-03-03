3 марта в Алтайском крае ожидается небольшой снег и легкий мороз

Североатлантический циклон принес весеннее потепление и осадки в Алтайский край.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 3 марта ожидается -4,-9 гр. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Ночная температура составит -10,-15 гр., местами до -20 гр. По северу и югу небольшой снег.

В Барнауле 3 марта прогнозируется днем -4,-6 гр., ночью -13,-15 гр. Преимущественно без осадков.

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Взято отсюда.

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