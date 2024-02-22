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30-летний уроженец Алтая погиб во время боев на Авдеевку

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30-летний уроженец Алтая погиб во время боев на Авдеевку

Фото: pixabay.com

Обстоятельства смерти военнослужащего разглашать не стали, указал, что алтайский боец погиб при исполнении своего воинского долга

Боец из Республики Алтай 30-летний Анатолий Термишев погиб в зоне спецоперации, сообщает газета “Ажуда” в Telegram -канале.

Анатолий Термишев Фото: газета “Ажуда

Военнослужащий родился 16 декабря 1993 года в селе Иня в Онгудайском районе. На СВО мужчина отправился по контракту.

6 февраля Анатолий Термишев ушел из жизни во время боев за Авдеевку в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно, что в Барнауле простятся с погибшим на СВО 51-летним замкомом роты. Мужчина получил смертельное ранение, закрыв товарища собой от вражеских дронов.

Взято отсюда.

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