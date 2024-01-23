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311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

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311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

13 человек погибли в огне, 8 получили травмы.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Самые распространенные причины возгораний — нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.

13 человек с начала года погибли в пожарах, 8 получили травмы. Об этом сообщает МЧС России по Алтайскому краю.

«У пожаров с гибелью людей встречаются общие черты. Как правило, возгорания происходят в частном жилье ночью или рано утром, когда жильцы и их соседи спят. Нередко жертвами являются одинокие, пожилые люди, граждане, ведущие асоциальный образ жизни. В жилье практически всегда отсутствуют автономные пожарные извещатели», — отмечают в ведомстве.

Взято отсюда.

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