311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

13 человек погибли в огне, 8 получили травмы.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Самые распространенные причины возгораний — нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.
13 человек с начала года погибли в пожарах, 8 получили травмы. Об этом сообщает МЧС России по Алтайскому краю.
«У пожаров с гибелью людей встречаются общие черты. Как правило, возгорания происходят в частном жилье ночью или рано утром, когда жильцы и их соседи спят. Нередко жертвами являются одинокие, пожилые люди, граждане, ведущие асоциальный образ жизни. В жилье практически всегда отсутствуют автономные пожарные извещатели», — отмечают в ведомстве.
Взято отсюда.
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