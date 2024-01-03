316,8 тысяч штук: в Россию прибыла первая партия яиц из Турции

Фото: freepik.com

В Российскую Федерацию ввезли первую партию турецких пищевых яиц. Объем поставки составил более 19 тонн, или 316, 8 штук

Первая партия турецких яиц прошла через пограничный пункт пропуска “Яраг-Казмаляр”, которая находится в Республике Дагестан, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

28 декабря, 17:55 Власти заявили, что цены на куриные яйца стабилизируются в начале 2024 года

На следующий год прогнозируют не только снижение цен на куриные яйца, но и рост производства на 550 млн штук. При этом известно, что в этом году оно упало на 700 млн

На страницах издания напомнили, что по данным Росстата, в ноябре прошлого года яйца более чем на 15% подорожали относительно октября. Рост продолжился и перед Новым годом. Только за одну неделю декабря 2023 цены на важный продукт выросли в среднем на 4,6%.

Власти заявили, что в начале 2024 года цены на яйца стабилизируется. Этому поспособствуют принятые меры, баланс производства и потребления, расширение импортных поставок, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.

Тем временем, был сделан шаг навстречу импортным поставкам из Турции.

“3 января через пункт пропуска “Яраг-Казмаляр” ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России”, – цитирует ТАСС сообщение Россельхознадзора.

Причем, уже в конце декабря в надзорном ведомство заверили, что с 29 числа им были открыты поставки инкубационного яйца из 6 предприятий Турции.

Отметим, что рост цен на яйца как в России в целом, так и Алтайском крае в частности, привлек внимание различных ведомств. В дело вступила Федеральная антимонопольная служба. В ноябре надзорный орган направила запросы о ценообразовании производителям яиц.

В отношении нескольких компаний в Кемеровской области ФАС возбудила дело по признакам злоупотребления доминирующим положением. Ранее антимонопольная служба заинтересовалась крымскими “Партизан” и СП “Октябрьское”, а также кировскими “Советская Агрофирма” и “Вятско-Полянская Птицефабрика”.

Одновременно принимаются и другие меры, отметили на странице ТАСС. Например, 24 декабря Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка состоялась 19 декабря, а вторая – 21 декабря. В общей сложности в нашу страну ввезли 918 тыс. яиц.

Стабилизация же ждет Россию уже в начале этого года, уверены в Минсельхозе. Это произойдет на фоне увеличения “домашнего” производства и поступления продукта из дружественных стран по нулевой пошлине.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , алтай новости происшествия ,